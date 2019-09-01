Рабочее движение на Богатырском и Комендантском проспектах открыли в срок

Санкт-Петербург, 1 сентября. Рабочее движение на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы запустили в срок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в июле проинспектировал ход ремонта на данных участках. Он поручил обеспечить запуск движения 1 сентября.

На Богатырском проспекте перестроили инженерные сети, установили остановки, дорожные знаки, нанесена разметка. Этот участок входит в адресную инвестпрограмму, полностью работы завершат в 2020 году.

Участок Комендантского проспекта строится с 2012 года, он находится в районе активного жилого строительства. Здесь появилась система осещения, светофоры, нанесена разметка. Все работы планируется завершить в следующем году.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов открыл движение трамваев «Чижик» по двум новым маршрутам. Он сказал, что в 2020 году начнется проектирование еще трех маршрутов.