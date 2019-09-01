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Беглов анонсировал три новых маршрута трамваев «Чижик» в Петербурге

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Беглов анонсировал три новых маршрута трамваев «Чижик» в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов анонсировал открытие еще трех маршрутов трамваев «Чижик». Об этом он сказал во время общения с журналистами в Красногвардейском районе.

Александр Беглов рассказал, что в 2020 году начнется проектирование еще трех маршрутов. Трамваи «Чижик» будут курсировать от станций метро «Шушары» до Колпино, от «Купчино» до Шушар и от «Дыбенко» до Новосаратовки.

По его словам, «Чижики» помогут жителям отдаленных районов добираться до метро. 

«Наш город возвращает себе звание первой трамвайной столицы. Стоимость проезда в «Чижиках» будет такая же, как и на другие трамваи», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он подчеркнул, что петербургские власти будут развивать систему общественного транспорта. Беглов назвал скоростной трамвай удобным видом транспорта.

Ранее врио губернатора открыл два новых маршрута «Чижика» от станции метро «Ладожская». Он также сообщил, что 5 сентября состоится открытие новых станций метро Фрунзенского радиуса.

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