Беглов запустил движение трамваев «Чижик» по новым маршрутам в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов запустил движение трамвая «Чижик» по двум новым маршрутам от метро «Ладожская».

В Красногвардейском районе на маршруты вышли трамваи «Чижик». Они будут курсировать от станции метро «Ладожская» до улиц Хасанской, Потапова, Передовиков и железнодорожной станции «Ржевка».

Александр Беглов отметил работу специалистов, которым удалось в кратчайшие сроки соединить «Ржевку» с метро. Школьники и педагоги 2 сентября могут поехать в школу на новых трамваях.

«От имени правительства Петербурга хочу сказать вам слова благодарности. Вы действительно сделали чудо», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов положительно оценил новые трамваи — они современные и комфортабельные. Пассажиры могут оплатить проезд с помощью проездных, банковской картой или смартфона через приложение «Чижик».

Накануне врио губернатора проинспектировал станции метро Фрунзенского радиуса. Он отметил, что их открытие состоится 5 сентября в 11.00.