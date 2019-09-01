Беглов назвал дату открытия новых станций Фрунзенского радиуса

Санкт-Петербург, 1 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал новые станции метро Фрунзенского радиуса перед открытием. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

Инспекция состоялась 31 августа. Александр Беглов назначил открытие станций на 11.00 5 сентября. Он также прокомментировал результаты осмотра Фрунзенского радиуса.

«Можно сказать, что почти полностью готовы. Но у меня есть некоторые замечания, они будут устранены. Строители подтвердили, что 5 сентября откроем станцию метро «Шушары», «Проспект Славы» и выставку совместно с МЧС», — сказал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что Беглов побывал на месте строительства первого петербургского арт-парка на улице Добролюбова.