Более 40 тысяч человек споют Гимн России на «Газпром Арене» в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 сентября. Более 40 тысяч человек исполнят гимн России на «Газпром Арене» в Петербурге в рамках Всероссийской акции «День гимна».

В этом году российскому гимну исполняется 75 лет. Это большое государственное событие отметят масштабным флешмобом в Петербурге. Более 40 тысяч споют гимн под симфонический оркестр.

В составе оркестра выступят более восьми тысяч музыкантов. Музыкальую подготовку проводит Народный артист России Павел Овсянников.

«Акция объединит представителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив», — рассказали организаторы праздника.

Для участников акции подготовили красочное световое шоу, на арене выступит певица IOWA. Напомним, что музыку к гимну России написал композитор Александр Александров. Мелодия современного гимна впервые прозвучала в 1944 году.

Напомним, что с 22 по 25 августа по всей России состоялись массовые мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага.