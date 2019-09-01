Петербургские активисты почтили память погибших в Беслане

Санкт-Петербург, 1 сентября. Петербургские активисты почтили память погибших в результате теракта в школе в Беслане в 2004 году.

Активисты движения «Петербург — город перемен!» провели акцию около мемориала «Детям, погибшим в Беслане» в память о прошедших 15 лет назад страшных событиях.

«Данное событие затрагивает не только молодежь Санкт-Петербурга, но и всех людей мира, но, к большому сожалению, не все знают о столь ужасных событиях. Наше движение решило не только напомнить людям о том, что произошло 15 лет назад, но и почтить память тех, кто погиб», — приводят «Невские новости» слова сопредседателя движения Георгия Рожкова.

Неравнодушные молодые петербуржцы выложили из свечей цифру «1», которая отражает дату потрясших страну событий и номер школы.

Сопредседатель движения Никита Донцов подчеркнул, что важно помнить о трагедии в Беслане и не допустить повторения таких событий.

Напомним, 1 сентября 2004 года вооруженные боевики ворвались в бесланскую школу во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Террористы на протяжении почти трех дней удерживали в заложниках 1128 человек. Жертвами теракта стали 314 человек, большая часть из них — дети. Всего погибли, включая спасателей, 333 человека.