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Неизвестный выстрелил в петербуржца из пневматического пистолета

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Неизвестный выстрелил в петербуржца из пневматического пистолета

Санкт-Петербург, 1 сентября. Неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в молодого человека на улице Черкасова, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 31 августа, в полицию обратился очевидец происшествия. Она рассказала, что молодой человек подрался с неизвестным мужчиной. Во время конфликта его ранили из пистолета.

Пострадавшего госпитализировали, на месте ЧП нашли пневматический пистолет. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка.

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