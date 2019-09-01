Неизвестный выстрелил в петербуржца из пневматического пистолета

Санкт-Петербург, 1 сентября. Неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в молодого человека на улице Черкасова, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 31 августа, в полицию обратился очевидец происшествия. Она рассказала, что молодой человек подрался с неизвестным мужчиной. Во время конфликта его ранили из пистолета.

Пострадавшего госпитализировали, на месте ЧП нашли пневматический пистолет. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка.