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Беглов назвал дату открытия трех новых станций метро Петербурга

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Беглов назвал дату открытия трех новых станций метро Петербурга

Санкт-Петербург, 1 сентября. Три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — откроются в предстоящий четверг, 5 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Северной столицы Александр Беглов.

Как отмечается, открытие станций назначено на 5 сентября.

Беглов назвал дату открытия трех новых станций метро Петербурга

Глава города вместе с вице-губернатором Эдуардом Батановым и начальником «Метростроя» Николаем Александровым посетил готовящиеся к открытию станции метрополитена, проехал по маршруту между ними, а также проверил состояние эскалаторов и вестибюлей. По окончании внеплановой проверки Беглов отметил, что у него есть некоторые нарекания, а также выразил надежду, что все недоделки будут своевременно устранены, пишут «Невские новости».

«Определенные недоделки сегодня имеются, они должны быть устранены, потому что это будет влиять на качество обслуживания жителей нашего города», — заявил Беглов.

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской линии метрополитена Северной столицы. Он включает в себя три станции — «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары».

Беглов назвал дату открытия трех новых станций метро Петербурга

В общей сложности к 2032 году петербургское правительство планирует открыть 29 станций метро, для этого денежное финансирование работ будет увеличено до 30 млрд рублей в год.

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Источник: Невские новости
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