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Беглов поздравил студентов СПбГУ с началом учебного года

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Беглов поздравил студентов СПбГУ с началом учебного годаСанкт-Петербург, 31 августа. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пожелал успехов первокурсникам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Глава города принял участие в торжественной церемонии посвящения в студенты первокурсников СПбГУ, которая состоялась на площади Академика Сахарова. Беглов пожелал первокурсникам успехов, напомнив, что в СПбГУ учился поэт Александр Блок, театральный и художественный деятель Сергей Дягилев, а также президент России Владимир Путин.

«Добрый день, наследники, новые жители великого города Санкт-Петербурга. Я рад за вас. У вас наступила прекрасная пора, вы стали первокурсниками первого и лучшего университета в нашей стране», — сказал градоначальник.

Беглов выразил надежду, что первокурсники смогут продолжить традиции одного из самых престижных вузов страны, став достойным примером для будущих поколений.

«Желаю вам быть лучшими из лучших!» — подчеркнул Беглов.

Стоит отметить, что в нынешнем году более 3,4 тысячи молодых людей стали первокурсниками Санкт-Петербургского государственного университета.

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Источник: «Невские новости»
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