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Беглов посетил созданный для слабовидящих детей «Сад ощущений» в Петербурге

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Беглов посетил созданный для слабовидящих детей «Сад ощущений» в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил первый в городе «Сад ощущений», который открыт на территории школы-интерната №1 для слепых и слабовидящих детей имени Грота.

«Сад ощущений» создан для развития всей сферы чувств у детей с нарушением зрения. Территория объекта разбита на восемь развивающих зон и трех основных дорожек, которые ведут к ним. Названия «Водопад», «Труба зовет», «Царь горы», «Музыка ветра», «Волшебный колодец», «Крылатые качели» и «Альпинарий» были специально выбраны, чтобы детям было их проще запоминать.

Врио губернатора Петербурга пояснили, что в начале каждой из дорожек и перед каждой зоной установлены план-схемы, выполненные плоско-печатным шрифтом и шрифтом Брайля, чтобы детям было проще передвигаться по саду.

Беглов посетил созданный для слабовидящих детей «Сад ощущений» в Петербурге

Площадь «Сада ощущений» составляет пять тысяч квадратных метров. На его создание из бюджета Красногвардейского района было выделено 62 миллиона рублей. Сад создан в рамках проекта комфортной городской среды. 

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