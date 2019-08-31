Беглов посетил созданный для слабовидящих детей «Сад ощущений» в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил первый в городе «Сад ощущений», который открыт на территории школы-интерната №1 для слепых и слабовидящих детей имени Грота.

«Сад ощущений» создан для развития всей сферы чувств у детей с нарушением зрения. Территория объекта разбита на восемь развивающих зон и трех основных дорожек, которые ведут к ним. Названия «Водопад», «Труба зовет», «Царь горы», «Музыка ветра», «Волшебный колодец», «Крылатые качели» и «Альпинарий» были специально выбраны, чтобы детям было их проще запоминать.

Врио губернатора Петербурга пояснили, что в начале каждой из дорожек и перед каждой зоной установлены план-схемы, выполненные плоско-печатным шрифтом и шрифтом Брайля, чтобы детям было проще передвигаться по саду.

Площадь «Сада ощущений» составляет пять тысяч квадратных метров. На его создание из бюджета Красногвардейского района было выделено 62 миллиона рублей. Сад создан в рамках проекта комфортной городской среды.