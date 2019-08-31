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Гигантская очередь выстроилась в Кронштадте на выставку картин Айвазовского

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Гигантская очередь выстроилась в Кронштадте на выставку картин Айвазовского

Санкт-Петербург, 31 августа. В последний день работы выставки картин Ивана Айвазовского в Кронштадте у музея образовалась длинная очередь.

Выставка открылась 1 июля, в камерном зале разместили 35 картин известного российского мариниста, которые находились в частных коллекциях.

По словам очевидцев, на дверях здания, где проходит экспозиция, висит табличка. На ней указывается, что организаторы могут закрыть выставку в связи с ограниченной пропускной способностью зала.

В небольшом помещении могут находиться до 15 человек, что связано с микроклиматом для сохранности полотен, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что в Крыму именем Айвазовского назвали международный аэропорт Симферополя.

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