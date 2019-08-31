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Мужчина в Луге выстрелил из травматического пистолета в подростка

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Мужчина в Луге выстрелил из травматического пистолета в подростка

Санкт-Петербург, 31 августа. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка в городе Луга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 30 августа на проспекте Кирова. Подросток самостоятельно обратился к медикам с различными травмами. После оказания помощи его отпустили домой.

По словам пострадавшего, неизвестный выстрелил в него из травматического пистолета. Полиция проверяет информацию по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Мытищах мужчина три раза выстрелил в знакомого, пострадавший скончался от полученных ранений.

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