Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов побывал на строительстве петербургского арт-парка

45
0 Оставить комментарий

Беглов побывал на строительстве петербургского арт-парка

Санкт-Петербург, 31 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел строительную площадку на проспекте Добролюбова. Здесь появится современный арт-парк.

Работы по строительству арт-парка находятся в активной фазе. Стройплощадку вместе с Бегловым посетили вице-губернатор Николай Линченко, представители «Управления заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО» и глава «Дом.рф» Александр Плутник.

Александр Беглов выразил уверенность, что в Петербурге появится прекрасный арт-парк. Он отметил, что сейчас разрабатывается концепция будущего парка.

«Я думаю, что этот парк будет лучшим в мире. Выбор будет у горожан: какой люди выберут вариант, так и будет», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Напомним, что ранее петербуржцам предложили проголосовать за концепцию арт-парка. Идею создания в Петербурге общественного пространства, которое не уступает по красоту столичному «Зарядью», поддержали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров