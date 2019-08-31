Открытие нового скейт-парка состоялось во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа. Праздник по случаю открытия нового скейт-парка проходит во Фрунзенском районе Петербурга.

Обустройством скейт-парка во Фрунзенском районе занималась московская компания SK-park, которая одна из первых в России профессионально занялась строительством скейт-парков по всей стране и ближнему зарубежью. В честь открытия площадки в субботу, 31 августа, проходит праздник, в рамках которого будут проведены соревнования по экстремальным видам спорта.

Соревнования пройдут по дисциплинам — скейтборд, BMX, самокат и роллеры. В перерывах между состязаниями для гостей и участников выступят танцевальные коллективы. К концу мероприятия будут определены тройки лидеров в каждой из дисциплин. Победители получат 30 тысяч рублей, занявшие второе и третье места — по 25 тысяч рублей.

Организаторы соревнований допускают к участию всех желающих, которые предварительно отправили свои анкеты и обязательно имеют с собой экипировку — особенно шлем.

Отдельная программа была разработана и для юных гостей праздника. Для маленьких зрителей будет проведен познавательный ликбез и мини-викторина, связанную с азами экстремальных видов спорта.

Ранее стало известно, что современный скейтпарк откроется в Новой Москве в сентябре. Пространство для скейтбордистов проектировалось с учетом мнения спортсменов.