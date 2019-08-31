Новый центр общей врачебной практики появился во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 31 августа. Центр общей врачебной практики открылся во Фрунзенском районе Петербурга, в церемонии приняла участие вице-губернатор Анна Митянина.

Центр открылся на Южном шоссе возле ЖК «София». Как рассказала замглавы администрации Фрунзенского района Юлия Фролова, жилой комплекс ввели в эксплуатацию в 2017 году. На данный момент здесь проживает 12 тысяч человек.

Медицинские учреждения находятся далеко от нового ЖК, поэтому решили открыть два офиса врачей общей практики. Заработали взрослое и детское отделения. Помещения для медиков выкупили за счет средств из федерального бюджета по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

В медкабинетах установили современное оборудование. Центр общей врачебной практики доступен для инвалидов, пишут «Невские новости».

Ранее Александр Беглов принял участие в Петербургском цифровом форуме, который проходил в «Ленэкспо». Он рассазал о совместных проектах Петербурга и Ленобласти.