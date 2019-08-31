Бортко официально снялся с выборов губернатора Петербурга из-за своего низкого рейтинга

Санкт-Петербург, 31 августа. Кандидат от КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко официально отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Причиной отказа стал низкий рейтинг кандидата.

О решении снять свою кандидатуру с выборов Бортко заявил в ходе теледебатов в пятницу. Отказ режиссера от участия в выборах не стал новостью, ведь предвыборная кампания Бортко носила весьма формальный характер – кандидат делал громкие популистские заявления, однако не подкреплял их действиями. При этом Бортко позволял себе критиковать своих оппонентов.

Кроме того, побег Бортко с выборов продемонстрировал внутрипартийный конфликт в рядах КПРФ: режиссер принял решение о снятии с выборов, не посоветовавшись с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

Депутат Андрей Анохин отметил, что у Бортко низкие рейтинги, конкурировать с другими кандидатами он бы не смог. Чтобы не позориться, Бортко решил уйти эффектно еще до выборов.

«Бортко полностью показал, что никакой связи с интересами петербуржцев не имеет. Если бы он все-таки пошел на выборы, то показал бы самые худшие результаты и утащил бы КПРФ вниз», — завил Анохин.

Стоит отметить, что низкий рейтинг Бортко вполне обоснован. Петербуржцы попросту не воспринимают его как политического деятеля, его имя ассоциируется исключительно с театром и кино. Отсутствие принципиальных решений и четкой предвыборной программы лишь подкрепило недоверие горожан.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».