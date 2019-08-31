Депутат Закса объяснил побег Бортко с выборов попыткой удержать рейтинг

Санкт-Петербург, 31 августа. Кинорежиссер и кандидат от КПРФ Владимир Бортко заявил о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Об этом режиссер заявил в пятницу в ходе теледебатов.

Депутат петербургского Законодательного Собрания Юрий Бочков, комментируя решение Бортко сняться с выборов, заявил, что режиссер изначально не мог рассчитывать на победу. Бочков считает, что как политик Бортко несостоятелен, а побег с выборов является попыткой удержать свой рейтинг. Депутат добавил, что решение снять свою кандидатуру с выборов было принято лично режиссером, причины, вероятно, были вескими.

«Может, почувствовал, что проигрывает, может, личные причины», — заявил депутат в комментарии Nation News.

Бочков не исключил, что снятие с выборов губернатора Санкт-Петербурга связано и с режиссерской карьерой Бортко. Деятель культуры решил устроить себе эффектную концовку, чтобы запомниться горожанам, отметил парламентарий.

«Понятно, что как политик он не конкурентоспособен. Более того, выборная кампания его, которая сейчас проходит, нулевая. Может, действительно принял решение сложить с себя обязанности кандидата, чтобы не сухим выйти из воды, но удержать свой рейтинг», — добавил депутат Закса.

Бочков считает, что если Бортко ввязался в предвыборную гонку, то ему следовало доводить дело до конца, а не сбегать с выборов. При этом изначально было очевидно, что Бортко не сможет составить конкуренцию Александру Беглову.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».