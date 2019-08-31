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Беглов ставит своей целью включить Петербург в двадцатку лучших городов мира

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Беглов ставит своей целью включить Петербург в двадцатку лучших городов мира

Санкт-Петербург, 31 августа. Глава Петербурга Александр Беглов поставил цель — ввести Северную столицу в двадцатку лучших городов мира. 

На предвыборных дебатах Беглов сообщил, что в его программе прописана задача сделать Петербург социальным, комфортным, умным и открытым городом. 

«Если говорить о дальнейшей перспективе, я бы хотел, чтобы наш город был в двадцатке лучших городов мира», — заявил градоначальник.

В дебатах приняли участие все четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, депутаты заксобрания Петербурга Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов — кандидат от «Гражданской платформы». 

Выборы губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. 

Отметим, в финале передачи Бортко сообщил, что покидает предвыборную гонку. Он сообщил, что при принятии решения не советовался с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым.

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