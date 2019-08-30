Коммунисты шокированы трусливым бегством Бортко с губернаторских выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Отказ кандидата в губернаторы Петербурга Владимира Бортко от участия в гонке за кресло главы города — большая ошибка с его стороны, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Афонин считает, что Бортко не имел права принимать такое решение без согласования с утвердившей его кандидатуру конференцией регионального отделения партии.

«Я думаю, что это частная позиция Бортко, я не в курсе ситуации и считаю, что это большая ошибка с его стороны»,— добавил он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что не знает, что могло подтолкнуть Бортко к такому решению.

Ранее в пятницу Бортко в ходе дебатов заявил, что собирается снять свою кандидатуру с губернаторских выборов. Он сообщил, что при принятии решения не советовался с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым.

Ранее депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин заявил, что Бортко решил сняться с выбором, чтобы не опозориться. По его словам, на губернаторских выборах режиссер показал бы «самые худшие результаты и утащил бы КПРФ вниз».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. На данный момент кандидатами на пост главы Северной столицы остаются выдвиженец от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, самовыдвиженец Александр Беглов и выдвиженец от «Справедливой России» Надежда Тихонова.