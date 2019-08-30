Движение на внешнем кольце КАД в Петербурге откроют 31 августа

Санкт-Петербург, 30 августа. Схема движения изменится на внешнем участке Кольцевой автомобильной дороги в Петербурге. По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проезд будет открыт между проспектом Культуры и улицей Парашютной 31 августа.

Транспортное движение будет осуществляться по внешнему кольцу на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры в последний день лета. Как сообщает «Петербургский дневник», изменения связаны с реконструкцией северного участка скоростной трассы. Кроме того, движение по двум полосам в каждом направление будет доступно уже со второго сентября.

Известно, что на этом участке КАД ввели запрет движения по внешнему кольцу с начала июля этого года. Тогда для автомобилистов был организован перепуск на внутреннюю сторону кольцевой дороги. Работы по обновлению северного участка магистрали должны завершиться в ноябре 2020 года.

Добавим, что реконструкция дороги расширит проезжую часть и увеличит пропускную способность с 79 тысяч до 124 тысяч автомобилей в сутки.