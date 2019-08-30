Госзаказы Петербурга в промышленности отдадут малому и среднему бизнесу

Санкт-Петербург, 30 августа. В Петербурге 10-11 декабря состоится Северо-Западный экономический форум — 2019, на котором представители администрации президента РФ, правительства Ленинградской области, предприниматели и представители делового сообщества обсудят государственную поддержку малого и среднего бизнеса.

«Сегодня очень важно поддерживать малый и средний бизнес региона. За первое полугодие 2019 года в Санкт-Петербурге число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось почти на 18 тысяч. Кроме того, мы взяли курс на цифровизацию экономики. Передовые стартапы будут максимально поддерживаться. Мы планируем как можно больше госзаказов в промышленности отдать малому и среднему бизнесу», — отмечает врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который примет участие в форуме.

В рамках форума состоятся 12 круглых столов, в которых примут участие 11 субъектов Федерации и более 1000 предпринимателей из различных сфер. В Петербурге выступят более 20 приглашенных экспертов, которые представят пути решения существующих проблем, осветят инновационные направления бизнеса, расскажут, как привлечь инвестиции и какие пути развития могут быть у Северо-Западного федерального круга.

В ходе форума, помимо обсуждения государственной поддержки компаний, будут представлены новые технологии и стартапы. Предприниматели смогут привлечь внимание к своим разработкам и получить инвестиции для развития.