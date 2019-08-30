Беглов рассказал о будущем петербургских больниц

Санкт-Петербург, 30 августа. Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов, выступая на дебатах, рассказал о будущем системы здравоохранения в Северной столице.

По его словам, до конца года 75 детских и 35 взрослых поликлиник перейдут на систему «Бережливой поликлиники». А в ближайшие 15 лет в городе будет построено 47 больниц, 11 сосудистых и 7 онкологических центров. Кроме того, уже сегодня разрабатываются поправки в бюджет, чтобы обеспечить петербуржцев всеми необходимыми лекарствами, сообщает портал «Невские новости».

Ранее Беглов обещал обновить старую спортивную площадку в Петроградском районе. Житель Петроградского района Петербурга вместе со своей дочерью обратился к врио губернатора и попросил обновить спортивную площадку в Матвеевском саду.

Напомним, что выборы губернатора пройдут в Петербурге 8 сентября. На пост градоначальника претендуют Александр Беглов, Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко.