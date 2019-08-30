Порядка 18 миллиардов рублей выделят на строительство метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин рассказал на «нулевых» чтениях проекта бюджета, что на строительство новых станций петербургского метро заложат 18 миллиардов рублей.

Правительство Петербурга планирует в 2020 году выделить на строительство метро 18 миллиардов рублей, большая часть которых перейдет с 2019 года. Как передает «Петербургский дневник», проектно-изыскательные работы обойдутся в 1 миллиард рублей от этих средств.

Кроме того, глава КРТИ Сергей Харлашкин рассказал на «нулевых» чтениях проекта бюджета, что в следующем году планируют начать реформу метростроения. Это позволит привлечь к работам не только компанию «Метрострой», но и других подрядчиков, которые смогут качественнее и быстрее выполнять работы. Также Харлашкин попросил выделить на капитальный ремонт дорог более 16 миллиардов рублей.

Добавим, что в субботу врио губернатора Александр Беглов будет осматривать завершенную работу на трех станциях Фрунзенского радиуса и определит сроки открытия.