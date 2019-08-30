Беглов пообещал благоустроить спортивную площадку в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал обновить старую спортивную площадку в Петроградском районе. Он рассказал о таком решении на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Петроградского района Петербурга вместе со своей дочерью обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову и попросил обновить спортивную площадку в Матвеевском саду. Как передают «Невские новости», Беглов пообещал заняться благоустройством этой территории и разместил в соцсети «ВКонтакте» видеозапись, где он пообщался с петербуржцем и его дочкой. Беглов написал, что турники никуда не годятся.

Добавим, что врио губернатора лично осмотрел площадку, которая находится в непригодном состоянии. Он заявил, что благоустройством займутся в ближайшее время.