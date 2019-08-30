Москва, 30 августа. Заслуженный учитель России Максим Пратусевич оценил деятельность главы Петербурга Александра Беглова в сфере образования.

Временно исполняющий обязанности Северной столицы принял участие в работе VI Общероссийского родительского собрания. Мероприятие было организовано главой Минпросвещения Ольгой Васильевой. В своем выступлении петербургский политик указал на актуальные темы в системе образования.

Заслуженный учитель России, директор президентского физико-математического лицея № 239, победитель конкурса «Директор школы России» Максим Пратусевич оценил деятельность главы в этом направлении. Он напомнил, что Беглов презентовал ресурс «Навигатор профессий», который помогает школьникам выбрать подходящую им профессию. Как пишет «НьюИнформ», Пратусевич рассказал, что сайт поможет учащимся выбрать траекторию будущего уже на этапе шестого класса.

Кроме того, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга появился интерактивный музей науки и техники. Ученые совместно с школьниками могут проводить исследования, для учащихся доступны современные лаборатории и испытательные полигоны.

Заслуженный учитель РФ заявил, что о работе Беглова в образовании говорят заслуги школьников. Как подчеркнул Пратусевич, о положительной динамике говорят достижения выпускников Петербурга. В 2019 году ЕГЭ сдавали 34 тысяч человек. Более 19 тысяч человек сдали экзамен, получив 80 баллов.

Ранее Александр Беглов встретился с учениками лицея №373 в Московском районе. Темой урока стало «Будущее Санкт-Петербурга». Школьникам рассказали о развитии города, а также о перспективах для молодежи. Беглов обратил внимание школьников на программу «Навигатор профессий». Этот проект помогает абитуриентам выбрать учреждение высшего и специального образования, потенциальное место работы. «Навигатор профессий» запустят 1 сентября.

Напомним, на специальном сайте есть разделы «Кем стать», «Где учиться» и «Где работать». Врио губернатора отметил, что пока не все выпускники знают об этой возможности. Он поручил провести открытые уроки и рассказать о проекте.

«Вопрос профориентации очень важен. Этот проект — возможность увидеть, что предлагает жизнь. Предположим, я увлекаюсь математикой, я могу просмотреть технические вузы, которые есть в Петербурге, а затем предприятия, на которых такие специалисты востребованы», — прокомментировала глава комитета по образованию Жанна Воробьева.

Она добавила, что навигатором могут воспользоваться и родители школьников. В нем собрана самая актуальная информация о профессиях.