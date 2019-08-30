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На стадионе «Петровский» планируют установить крышу

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На стадионе «Петровский» планируют установить крышу

Санкт-Петербург, 30 августа. Ремонтные работы ведут на территории спорткомплекса «Петровский» в Петербурге. Сообщается, что там планируют установить крышу над зрительскими зонами для их защиты от непогоды.

В спорткомплексе уже заменили газон футбольного поля, чтобы оно соответствовало требованиям комиссии УЕФА, обновили беговые дорожки и установили современное оборудование для прыжков в высоту и в длину, а также преобразили ямы для стипльчеза. Это было необходимо, как передает «Петербургский дневник», для подготовки площадки к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Известно, что на стадионе проведут четыре игры.

Кроме того, над трибунами планируют возвести крышу, которая будет уберегать болельщиков от дождя и снега. Дирекция по управлению спортивными сооружениями прорабатывает варианты установки такого навеса, однако для начала работ необходимо дождаться экспертизы, которая определит состояние стадиона и его готовность к таким обновлениями.

Добавим, что стадион «Петровский» с августа 2018 года стал принадлежать дирекции, которая находится в составе комитета по физической культуре и спорту Петербурга. Ранее «Зенит» проводил игры на этой спортивной площадке в течение 20 лет.

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