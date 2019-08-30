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Беглов рассказал о переполненности петербургских школ

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Беглов рассказал о переполненности петербургских школ

Санкт-Петербург, 30 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов затронул проблему переполненности школ города. Вместе с тем, он отметил, что большое количество первоклассников в этом году его радует.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов рассказал, что некоторые учебные заведения Петербурга переполнены на 300%. Как передают «Невские новости», более 511 тысяч ребят пойдут в школу в этом году, из них свыше 60 тысяч являются первоклассниками. Такие показатели порадовали Беглова. Он добавил, что обучение огромного количества детей в школах является подвигом для директора, педагогов и организации в целом.

Беглов продолжает контролировать строительство новых школ в городе. Сейчас уже девять новых образовательных учреждений готовы к открытию 1 сентября. В течение года планируют ввести в эксплуатацию еще две школы. Кроме того, в Петербурге уже появилось 44 детских сада. Для врио губернатора важным остается ликвидировать дисбаланс между жилищной застройкой и социальными объектами.

Добавим, что Петербург стремится сократить количество учеников в классах до 25 человек, а для этого, по словам Беглова, постоянно необходимо строить новые образовательные учреждения.

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