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Беглов рассказал о передаче земли для развития лагеря в Ленобласти

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Беглов рассказал о передаче земли для развития лагеря в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о передаче земли для развития лагеря «Зеркальный» в Ленинградской области. Сообщается, что детское учреждение сможет расширить свою территорию на 63 гектара.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов напомнил о предоставлении дополнительной земли загородному центру детско-юношеского творчества «Зеркальный», чтобы он смог принимать детей круглый год. Как передают «Невские новости», расширение территории позволит построить новые корпуса, ледовый дворец, яхтинг и школу.

Кроме того, некоторые объекты реконструируют и сделают более современными и комфортными для детей. Однако большую часть строений будут возводить с нуля.

Добавим, что Беглов уже показал первую презентацию со всеми грядущими изменениями, но сейчас окончательный вариант проекта еще дорабатывается. Дети, по словам врио губернатора, уже оценили нововведения.

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