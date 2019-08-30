Беглов сообщил о перевыполнении плана по дополнительному образованию в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Санкт-Петербург вышел на перевыполнение показателей национальных проектов в вопросе дополнительного образования. Об этом сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов в ходе VI Общероссийского родительского собрания.

«Важно, какое образование получают школьники. Та система образования, которая сложилась в Санкт-Петербурге, она одна из передовых», — отметил градоначальник.

По его словам, количество детей, которые получают дополнительное образование, превысило план до 2024 года на 13–18%, пишут «Невские новости». Беглов подчеркнул, что в текущем году удалось отремонтировать 88 школ только в центральной части города. На следующий год запланирован ремонт в порядка 90 учебных заведениях.

«Поэтому та программа, что была намечена, сегодня выполняется», — указал Беглов.

В целом на выполнение региональных проектов до 2022 года заложено более 11 миллиардов рублей. На эти средства приобретут новое современное оборудование, в том числе улучшат интернет-соединение в школах. Планируется, что по итогам работы среда обучения для детей с особыми образовательными потребностями станет более современной и комфортной.

Ранее врио губернатора отметил важность работы, выполняемой завучами и классными руководителями. В ходе VI Общероссийского родительского собрания он заявил о планах ввести надбавки к их заработным платам.

Беглов также отметил заслуги преподавателей в победах их учеников на различных олимпиадах. Он добавил, что педагоги продолжают бережно хранить традиции времен Советского Союза.