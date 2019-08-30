Налог на вмененный доход не будут продлевать в России

Санкт-Петербург, 30 августа. Правительство России не станет продлевать единый налог на вмененный доход с 2021 года. Сообщается, что малые предприниматели смогут перейти на другой налоговый режим, который в некоторых случаях может даже снизить нагрузку.

После 2021 года планирует отказаться от единого налога на вмененный доход, которым сейчас пользуются около 200 тысяч юридических лиц и практически 1,8 миллиона индивидуальных предпринимателей. Как передает телеканал «360», правительство готовит информационную кампанию, которая сможет разъяснить бизнесменам порядок перехода на другие налоговые режимы. Главное, как считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, чтобы при такой смене налоговой уплаты не пострадали малые предприниматели.

По мнению эксперта, многие пользуются ЕНВД для того, чтобы не платить налоги. По статистике ФНС, сборы по налогу на вмененный доход уменьшились на 8,7% в 2018 году, а отмена его продления может повысить шансы оплаты. Глава ФНС Михаил Мишустин уверен, что большинство малых предпринимателей не столкнуться с увеличением налоговой нагрузки, а в некоторых случаях даже смогут снизить ее.