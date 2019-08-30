Беглов планирует установить надбавки для завучей в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил важность выполняемой завучами работы. Сообщается, что он планирует ввести надбавки к их заработным платам.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов рассказал, что планирует ввести надбавки к зарплатам не только классных руководителей, но и завучей. Как передают «Невские новости», Беглов считает, что он вносят огромный вклад в стабильную работу учебного заведения, так как именно они занимаются составлением расписаний, от качества которого зависит процесс обучения.

На VI общероссийском родительском собрании врио губернатора рассказал, что экономика, которая останется в школе, позволит добавить определенные деньги к заработным платам завучей. Но для этого необходимо, по его словам, со всеми договориться.

Добавим, что ранее Беглов установил ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей за классное руководство. Также он обещал снизить бюрократическую нагрузку на школы, что поспособствует улучшению взаимодействия между преподавателями и их учениками.