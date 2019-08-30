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Беглов оценил работу петербургских учителей по подготовке школьников к олимпиадам

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Беглов оценил работу петербургских учителей по подготовке школьников к олимпиадам

Санкт-Петербург, 30 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил заслуги преподавателей в победах их учеников на различных олимпиадах. Он добавил, что педагоги продолжают бережно хранить традиции времен Советского Союза.

Временно исполняющий обязанности губернатора поучаствовал в VI Общероссийском родительском собрании, которое проводит министр просвещения Ольга Васильева. Как передают «Невские новости», Беглов оценил работу преподавателей в подготовке учеников к олимпиадам. Он считает, что педагоги проделывают сильную и мощную работу, которая помогает школьникам завоевывать призовые места на всероссийском и международном уровнях.

Известно, что Беглов также рассказал о нехватке мест в школах и детских садах. Он добавил, что сейчас правительство Петербурга работает совместно с федеральным центром, чтобы заработать деньги на строительство новых социальных объектов. Так, к 2025 году должны открыть около 169 дошкольных и 96 школьных учреждений, на которые необходимо 309 миллиардов рублей.

Из резерва правительства РФ было выделено порядка 10,6 миллиардов рублей. Это позволило выкупить в Петербурге социальные объекты и сократить дисбаланс между инфраструктурой и жилищной застройкой в городе.

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