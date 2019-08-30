Петербуржцы смогут наблюдать за рекультивацией полигона «Новоселки» онлайн

Санкт-Петербург, 30 августа. Камеры видеонаблюдения установили на бывшем полигоне «Новоселки» в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе администрации города, что каждый желающий может следить за ходом работ на сайте «Центра комплексного благоустройства».

Видеонаблюдение поставили на полигоне «Новоселки» по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Как передают «Невские новости», теперь каждый желающий сможет лично убедиться в том, что работы по рекультивации действительно происходят на этой территории. Камеры установлены на вершине террикона и на контрольно-пропускном пункте, а все данные поступают в режиме онлайн на сайт государственного казенного учреждения «Центра комплексного благоустройства».

Известно, что рекультивация объекта началась в 2018 году после того, как жители в течении нескольких лет жаловались на неприятный запах, идущий с полигона. Сейчас происходит выравнивание территории и укладка изолирующего слоя из песка и специальных материалов. К концу 2019 года ожидается укрытие 70% откосов.