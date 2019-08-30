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Матвиенко выступила на церемонии посвящения в студенты в Петербурге

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Матвиенко выступила на церемонии посвящения в студенты в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Церемонию посвящения будущих медиков в студенты открыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, она произнесла для петербургских первокурсников напутственную речь.

Церемония посвящения в студенты прошла в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Петербурге. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко произнесла напутственную речь для 120 молодых людей из 29 регионов страны.

Матвиенко выступила на церемонии посвящения в студенты в Петербурге

По ее словам, впервые в истории России, по поручению президента Владимира Путина, центр имени Алмазова приступил к реализации программы по специалитету «Лечебное дело». Организация готовит врачей нового формата мышления для отечественного здравоохранения. Все будущие медики смогут не только получить необходимые теоретические знания, но и овладеть самыми современными методами диагностики.

В завершении своего выступления Валентина Матвиенко пожелала студентам успешного жизненного пути и достойного служения на благо медицины.

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