Десять соцобъектов построили к 1 сентября в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Строительство уже десяти социальных объектов завершено к 1 сентября в Петербурге. Сообщается, что новые школы и детские сады появляются благодаря адресной инвестиционной программе.

Множество социальных объектов будут построены за счет городского бюджета до конца этого года в Петербурге. Как передают «Невские новости», закончены работы уже на десяти таких объектах из общего числа строений. Так, к 1 сентября откроются новые школы, детские сады и другие объекты в рамках адресной инвестиционной программы. Она устанавливает распределение расходов городского бюджета на реализацию государственных проектов Петербурга в период каждого финансового года.

Известно, что главными направлениями развития, которых придерживается врио губернатора Александр Беглов, являются «Умный город», «Комфортный город», «Социальный город» и «Открытый город». Поэтому удобство горожан при реализации новых проектов ставится на первое место. Благодаря проделанной Бегловым работе к новому учебному году в рамках этих направлений появляется все больше школ и детских садов, которых не хватало в Петербурге. Всего ожидается окончание строительства 24 социальных объектов.