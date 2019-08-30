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Беглов провел встречу с обер-бургомистром Дрездена и обсудил сотрудничество городов

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Беглов поговорил с обер-бургомистром Дрездена о сотрудничестве в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел встречу с обер-бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом. Сообщается, что они поговорили о развитии сотрудничества между городами-партнерами.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов встретился в Смольном с обер-бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества. Как передают «Невские новости», представители правительства поговорили о проведении Дрезденского оперного бала в Петербурге. Беглов поделился, что музыкальные связи между Россией и Германией имеют многовековую историю, а предстоящее танцевальное мероприятие поможет укрепить их.

Кроме того, врио губернатора добавил, что между российскими и немецкими научными учреждениями заключено свыше 350 соглашений в рамках Российско-Германских годов научно-образовательных партнерств. Беглов надеется на продолжение такого сотрудничества, потому что это помогает улучшить взаимоотношения двух стран.

Добавим, что самое активное взаимодействие с организациями ФРГ в научной сфере осуществляют СПбГУ, ЛЭТИ, Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Горный университет и Петербургский государственный экономический университет.

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