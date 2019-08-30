Грузчик «Пятерочки» напал с ножом на петербуржца

Санкт-Петербург, 30 августа. Уроженец Таджикистана напал с ножом на молодого петербуржца. Сообщается, что пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Грузчик универсама «Пятерочка» нанес ножевое ранение 20-летнему молодому человеку на Лабораторном проспекте возле магазина. Как передают «Невские новости», на место происшествия прибыла бригада скорой помощи и госпитализировала петербуржца с колото-резаным ранением паховой области. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Известно, что преступление совершил мужчина из Таджикистана. Правоохранительные органы уже задержали виновника и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент происшествия.

Добавим, что полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и проводит проверку по факту преступления.