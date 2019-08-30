Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Россиянин и украинец ограбили испанца в центре Петербурга

117
0 Оставить комментарий

Россиянин и украинец ограбили испанца в центре Петербурга

Санкт-Петербурге, 30 августа. Испанского туриста ограбили в центре Петербурга. Сообщается, что россиянин и украинец вытащили у мужчины из сумки кошелек.

Граждане России и Украины ограбили испанца на улице Малой Морской в Петербурге. Как передают «Невские новости», в кошельке иностранного туриста были не только деньги общей суммой более десяти тысяч рублей и банковская карта, но и документы.

Известно, что 72-летний испанец сразу обратился в полицию и написал заявление. Оперативно-розыскная группа задержала безработных 48-летнего украинца и 42-летнего россиянина. Они сознались в краже, и правоохранительные органы изъяли у них все вещи, принадлежащие иностранцу.

Добавим, что СУ УМВД по Центральному району уже возбудило уголовное дело в отношении преступников. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров