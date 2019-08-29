Беглов приветствовал зрителей этнокультурного фестиваля в Ледовом

Санкт-Петербург, 29 августа. Глава Петербурга Александр Беглов посетил этнокультурный фестиваль «Музыка мира и добра», отметив, что чем больше национальностей будут проживать в Северной столице, тем богаче и сильнее будет становиться город.

В четверг в Ледовом дворце прошел второй этнокультурный фестиваль «Музыка мира и добра». На сцене выступили национальные творческие коллективы из России и Азербайджана. Беглов выступил на фестивале с торжественной речью.

«Чем больше национальностей будут проживать в нашем городе, тем он будет сильней, тем он будет богаче. Потому что каждая национальность – обогащает. Нет огня без кислорода – он тухнет. Нет развития города, если нет национальностей», — цитируют слова градоначальника «Невские новости».

На прошлой неделе сообщалось, что Беглов поддержал создание в городе Совета по национальным вопросам. В настоящий момент в городе каждый год проводится более 600 мероприятий для различных национальных диаспор. Беглов отметил, что культурная жизнь Петербурга является насыщенной и яркой благодаря многонациональности. Всего в городе зарегистрировано 137 национально-культурных объединений.