Кандидат в мундепы Ленец прокомментировал открытие обновленного парка Сосновка

Санкт-Петербург, 29 августа. У жителей Выборгского района появилась возможность заниматься спортом в обновленном парке Сосновка, сообщил кандидат в муниципальные депутаты в МО № 65 Павел Ленец.

В парке завершились ремонтные работы, здесь оборудовали спортивные площадки, заменили покрытие на дорожках. Для любителей футбола организовали поле, смонтировали трибуны.

На аллеях появились скамейки, урны, садовые диваны. Павел Ленец назвал открытие Сосновки отличной новостью.

«В районе создается комфортная, благоустроенная рекреационная зона для спорта, отдыха. Нужно поддерживать и продвигать тенденцию благоустройства», — сказал Ленец, его цитируют «Невские новости».

Кандидат в муниципальные депутаты подчеркнул, что благодаря Сосновке петербуржцы смогут совмещать жизнь в мегаполисе с отдыхом на природе. Это очень благоприятно влияет на здоровье и психологически разгружает.

Ленец добавил, что благоустройство Сосновки намного полезнее застройки зеленых зон многоэтажками. Такой позитивный опыт нужно масштабировать.

Напомним, что выборы состоятся 8 сентября, в них примут участие по МО № 65 Патрахин Владислав от «Партии Роста», Андрей Холодик от «Партии Роста», Дорофеев Сергей от «Справедливой России», Клюйков Алексей от «Справедливой России», Имиль Мамин от «Справедливой России», Сергей Пустовар от «Справедливой России», Руслан Федоров от «Справедливой России», Денис Албанин — самовыдвиженец, Гладенко Юлия — самовыдвиженец, Гульцев Александр — самовыдвиженец, Егоров Сергей — самовыдвиженец, Ершов Валерий — самовыдвиженец, Жаворонков Сергей — самовыдвиженец, Зарезин Сергей — самовыдвиженец, Красавина Ирина — самовыдвиженец, Кулиев Яшар — самовыдвиженец, Кучеров Андрей — самовыдвиженец, Ленец Павел — самовыдвиженец, Минеев Михаил — самовыдвиженец, Виктор Мысь — самовыдвиженец, Павленко Ольга — самовыдвиженец, Панюхно Никита — самовыдвиженец, Рахимов Александр — самовыдвиженец, Якушев Александр — самовыжвижение, Квитко Александр «Коммунисты России», Ананьев Кирилл — «Единая Россия», Анисин Андрей — «Единая Россия», Белов Александр — «Единая Россия», Богомолов Юрий -«Единая Россия», Волхонская Екатерина — «Единая Россия», Горелов Андрей — «Единая Россия», Дементьева Елена — «Единая Россия», Зверькова София — «Единая Россия», Олег Кириленко — «Единая Россия», Клевцова Лариса — «Единая Россия», Королькова Александр -«Единая Россия», Кушнирова Виктор — «Единая Россия», Лапина Людмила — «Единая Россия», Левская Валентина «Единая Россия», Мосякова Клавдия — «Единая Россия», Наумов Александр — «Единая Россия», Петрова Наталья — «Единая Россия», Пименов Олег — «Единая Россия», Прохоров Андрей — Единая Россия, Рыжова Елена — «Единая Россия», Сенчук Руслана — «Единая Россия», Степанов Роман «Единая Россия», Торопова Наталья — «Единая Россия», Фогт Наталья — «Единая Россия», Боева Ксения — ЛДПР, Досманов Петро — ЛДПР, Кравченко Михаил — ЛДПР, Мельничук Александр — ЛДПР, Мехдиева Мария — ЛДПР, Муратов Сергей — ЛДПР, Незабудкин Андрей — ЛДПР, Пайкин Станислав — ЛДПР, Панкова Наталия — ЛДПР, Постарнак Антон — ЛДПР, Сергеев Иван — ЛДПР, Степанова Анастасия — ЛДПР, Шаронова Седа — ЛДПР, Шильникова Ксения — ЛДПР, Валуйский Денис — «Яблоко», Дмитриев Алексей — «Яблоко», Егоров Артем — «Яблоко», Куприн Алексей — «Яблоко», Максаков Олег — «Яблоко», Смирнов Игорь — «Яблоко», Тимановский Андрей — «Яблоко», Чуруксаева Юлия «Яблоко», Юферев Никита — «Яблоко».