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Беглов на Цифровом форуме рассказал о сотрудничестве Петербурга и Ленобласти

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Беглов на Цифровом форуме рассказал о сотрудничестве Петербурга и Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Александр Беглов заявил, что Петербург и Ленинградская область разрабатывают несколько совместных проектов. Об этом он сказал на полях Цифрового форума.

Второй Петербургский цифровой форум проходит в «Ленэкспо», в нем приняли участие Александр Беглов, сенатор Валентина Матвиенко, представители крупнейших российских компаний, эксперты.

По словам врио губернатора, целью сотрудничества с властями Ленобласти является создание высокооплачиваемых рабочих мест, а также экономное расходование ресурсов. Совместные проекты касаются социнфраструктуры и туризма.

В регионе создается развитая транспортная инфраструктура: строится метро в Кудрово, планируется запуск скоростного трамвая.

Ранее сообщалось, что Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал соглашение о создании общей информационной среды в рамках проектов по обеспечению безопасности.

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