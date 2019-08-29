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Беглов назвал цифровые технологии стимулом для работы властей Петербурга

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Беглов назвал цифровые технологии стимулом для работы властей Петербурга

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что цифровые технологии повышают качество работы властей. Об этом он сказал на площадке Цифрового форума.

Второй Петербургский цифровой форум проходит в выставочном комплексе «Ленэкспо». В нем принимают участие участие руководители органов власти, главы крупнейших корпораций России, эксперты.

Александр Беглов считает, что цифровые технологии позволяют синхронизировать работу с федеральным центром по реализации национальных проектов.

«Программа дает возможность очень правильно выбирать инвестиции», — сказал врио губернатора, его цитируют «Невские новости».

Именно интеграция позволяет повысить качество работы властей. Беглов добавил, что российские регионы претендуют на получение инвестиций, а единая информационная система поможей найти инвесторов.

Ранее Беглов заявил, что использование приложения «Мобильный гражданин» поможет бороться с различными нарушениями. И это даст толчок для развития ЖКХ.

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