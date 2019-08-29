Беглов назвал систему «Мобильный гражданин» толчком для ЖКХ Петербурга

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал систему «Мобильный гражданин» толчком для жилищно-коммунального комплекса. Об этом он сказал на полях Петербургского цифрового форума.

В Петербурге важно использовать цифровые технологии, считает Беглов. Он напомнил о разрабатываемой системе «Мобильный гражданин». Это приложение можно использовать при различных нарушениях.

«Вот эта тема очень важная для нас — практическое участие горожан в наведении порядка», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Петербуржцы могут отправлять фото с нарушениями в адрес главы района или руководителя профильного комитета, управляющей компании, пояснил врио губернатора. Такое приложение станет революцией в ЖКХ.

По мнению Беглова, новые технологии также следует использовать в мониторинге экологии региона. Ранее сенатор Валентина Матвиенко заявила, что у Петербурга есть большой потенциал для развития цифровой экономики.