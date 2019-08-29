Сеть пятого поколения запустили в Кронштадте

Санкт-Петербург, 29 августа. Первая в России пилотная сеть пятого поколения в масштабах города запущена в Кронштадте, ее работу поддерживают восемь базовых станций.

Проект реализовали при содействии администрации Петербурга. Сигнал 5G охватил почти всю населенную часть Кронштадта. На первом этапе пилотного проекта сетью могут пользоватьcz социально значимые объекты.

Планируется, что на основе высокоскоростной передачи данных в регионе внедрят инновационные решения в ЖКХ, транспорте, промышленности и образовании. Создание сетей пятого поколения является составляющей реализации проекта «Цифровая экономика».

Это необходимо для развития проектов «умного города», Интернета вещей, беспилотного транспорта, технологий виртуальной и дополненной реальности. Власти Петербурга считают, что это приведет к технологическому прорыву и улучшит качество жизни.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в Цифровом форуме. Он отметил, что современные технологии можно использовать в самых различных сферах, в том числе при мониторинге экологии региона.