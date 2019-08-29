Беглов рассказал об использовании цифровых технологий экологической службой

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что современные цифровые технологии будут использованы сотрудниками экологической мобильной службы. Об этом он сказал на площадке Петербургского цифрового форума.

Цифровой форум стартовал 29 августа в выставочном комплексе «Ленэкспо». Беглов осмотрел проекты, призванные помочь работе органов власти.

По мнению врио губернатора, реализация национальных проектов, в том числе развитие цифровой экономики зависит от грамотной бюджетной политики. Он добавил, что современные технологии можно использовать в различных сферах, включая экологию.

«Обычно сбросы происходят ночью, поэтому лаборатория должна быть оснащена самыми необходимыми технологиями», — заявил Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Предупреждение выбросов и постоянный контроль за чистотой рек снизит затраты на очистку водоемов города, добавил он. Ранее Беглов и глава Ленобласти подписали соглашение об интеграции информационной среды в рамках программы «Безопасный город».