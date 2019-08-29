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Беглов подписал соглашение о создании единой информационной среды с Ленобластью

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Беглов подписал соглашение о создании единой информационной среды с Ленобластью

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписали соглашение о создании единой информационной среды.

Александр Беглов принял участие в работе Петербургского цифрового форума. На полях конференции было подписано важное соглашение о налаживании информационного контакта посредством системы «Безопасный город».

В регионе организуют зоны по передаче данных систем видеонаблюдения, что необходимо для обеспечения безопасности населения. Как пишут «Невские новости», в Петербурге работает более 32 тысяч камер видеонаблюдения, в области — порядка 1,5 тысяч.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о перспективах Петербурга в реализации поручений президента РФ Владимира Путина о развитии цифровой экономики.

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