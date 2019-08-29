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Экономика

Матвиенко увидела в Петербурге потенциал для развития цифровой экономики

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Матвиенко увидела в Петербурге потенциал для развития цифровой экономики

Санкт-Петербург, 29 августа. Спикер Совфеда Валентина Матвенко считает, что у Петербурга есть необходимый потенциал для развития цифровой экономики. Об этом она заявила на полях Петербургского цифрового форума.

Петербург может реализовать все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках развития экономики и использования цифровых технологий. По мнению сенатора, именно в здесь сосредоточен огромный научно-технический и кадровый потенциал.

Матвиенко напомнила, что в период с мая по июнь 2019 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 105%.

«Когда президент сказал о том, что сегодня нужны смелые инновационные проекты, такое ощущение, что это обращение к Петербургу», – заключила сенатор, ее цитируют «Невские новости».

Она добавила, что Северная столица имеет все шансы стать передовым городом. Напомним, что 29 августа в «Ленэкспо» стартовал Цифровой форум. В нем принял участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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