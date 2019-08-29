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Беглов посетил Петербургский цифровой форум

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Беглов посетил Петербургский цифровой форум

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в Петербургском цифровом форуме, который проходит в выставочном комплексе «Ленэкспо».

Форум стартовал 29 августа, в нем принимают участие участие руководители органов власти, главы крупнейших корпораций, директора транснациональных компаний, эксперты.

Беглову продемонстрировали несколько проектов цифровой экономики, пишут «Невские новости».

«В хранилище данных есть вся информация — корпоративная, мониторинговая, по выполнению ваших поручений», — отметила сотрудница стенда.

Врио губернатора Петербурга отметил, что выполнение поручений и реализация национальных проектов связаны с бюджетом.

«Это грамотная политика при формировании бюджета. Цифры, которые заложены в бюджет, реальные, они дают возможность выполнять поручения. Есть достижение целей», — подчеркнул Беглов.

Ранее сообщалось, что Петербургу передали 21 новый трамвай «Витязь-М», который в ближайшие дни выйдет на линию на юго-востоке города.

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