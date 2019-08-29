Более 20 новых трамваев «Витязь-М» выйдут на линию в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 августа. Двадцать один инновационный трамвай «Витязь-М» поставили в Петербург, сроки контракта соблюдены, сообщили в пресс-службе «ПК Транспортные системы».

Часть трамваев уже курсируют на маршруте №60 на юго-западе Петербурга, остальные выйдут на линию в ближайшие дни. Эксплуатация современного подвижного состава повысит экономическую эффективность пассажирских перевозок.

«Витязь-М» по уровню комфорта может соперничать с личным автомобилем, считают производители.

«Мы продолжаем лучшие традиции петербургского трамвая и готовы обеспечить жителей городов удобным, безопасным и красивым транспортом. Для этого у нас есть и специалисты, и мощности нового петербургского завода», — сказал глава «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

Трамвай «Витязь-М» длиной 27 метров, в нем находится более 60 кресел для пассажиров. В салоне установлены зарядные устройства для гаджетов, пол подсвечивается светодиодной разметкой. Для удобства пассажиров сделаны широкие проходы без острых углов, множество поручней.

В кабине водителя находится современная электроника, видеокамеры, благодаря которым у трамвая нет «слепых зон». На строительство одного вагона уходит две недели. Сборку производят на «Невском заводе электрического транспорта».