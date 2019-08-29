Беглов поручил обновить оборудование на спортплощадке в Петроградском районе

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил главе Петроградского района Ивану Громову обновить оборудование на спортплощадке в Матвеевском переулке.

Александр Беглов осмотрел спортивную площадку, которая находится на территории МО Кронверкское, где проживает более 20 тысяч человек. Он отметил очень плотную застройку Петроградского района и нехватку зеленых зон.

Врио губернатора добавил, что молодежи нужны снаряды для занятий спортом. Он обязал Ивана Громова заменить оборудование в кратчайшие сроки.

«Давайте так, чтобы завтра были предложения. Посоветуйтесь с жителями», – сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее Беглов встретился с жителями Петроградского района и рассказал им о системе «Безопасный город», которая включает установку комплекса «Умный двор». Он передал полицейским планшеты, подключенные к системе «Мобильный участковый».